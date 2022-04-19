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Тайсон Фьюри провел открытую тренировку
В ближайшее дни он проведет бой с Уайтом
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) провел открытую тренировку накануне боя с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
Поединок Фьюри – Уайт состоится 23 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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