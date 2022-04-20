Фьюри: Усик побьет Джошуа в реванше

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью DAZN дал неутешительный прогноз для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

"Вот как это все происходит. Вы впервые услышите это от меня. Усик побьет Джошуа в реванше и если Энтони не хватит духу это все выдержать, тогда ему конец. Его карьера будет окончена. Три поражения. Спокойной ночи. Тебя побил средневес. Подвинься".

Напомним, что свой следующий бой Фьюри проведет с Диллианом Уайтом 23 апреля.