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Фьюри: Усик побьет Джошуа в реванше
Верим в победу украинца
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью DAZN дал неутешительный прогноз для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
"Вот как это все происходит. Вы впервые услышите это от меня. Усик побьет Джошуа в реванше и если Энтони не хватит духу это все выдержать, тогда ему конец. Его карьера будет окончена. Три поражения. Спокойной ночи. Тебя побил средневес. Подвинься".
Напомним, что свой следующий бой Фьюри проведет с Диллианом Уайтом 23 апреля.
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Источник:XSport.ua
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