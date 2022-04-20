Усика, Кучму, Кравчука и других деятелей лишили государственных наград

Временные российские оккупационные власти в Автономной республике Крым лишили государственных наград семи человек за антироссийскую деятельность.

Отличия "За верность долгу" были лишены Александр Усик, Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Инна Бордюг (Злата Огневича), Сергей Куницын, Николай Балан, Игорь Воронченко.

"Предлагается лишить ряд лиц, ранее награжденных наградами Автономной республики Крым, этих наград в связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Автономной республики Крым, которые приравнены к государственным наградам Республики Крым", – говорится в пояснительной записке к проекту принятого определения.

Что касается непосредственно Усика, то его лишили еще почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".