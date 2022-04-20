Шатерникова: Я чувствовала, что будет война

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что была готова к войне.

"Если честно, я чувствовала, что будет война. Где-то за месяц до начала войны я сказала мужчине, что мы всегда очень рационально тратим деньги, которые зарабатываем, но сейчас, пока нет войны, давай мы в субботу или воскресенье утром будем ходить и завтракать в ресторанчики моего родного Подола, не в более-менее эконом-режиме, а заказывая все, что хочется, и мы это сделали: мы хорошо одевались и ходили.

А еще около полутора месяцев до войны у меня был сон, после которого я проснулась и сказала мужу и сыну, что будет великое горе, горе будет вокруг нас, но мы выживем. Они не очень серьезно восприняли мои предчувствия, но я ясно почувствовала, что это обязательно будет.

Потому я была ментально готова, что будет война. За несколько дней до начала войны я разговаривала с братом, а его дочь учится в Харькове, и я объясняла, что ее нужно забирать в Киев, ведь будет война. Он очень скептически относился к моим опасениям, говорил, что это будет где-нибудь на Востоке. И вот 24 февраля утром я получила звонок от него, он сказал нам: "Вы что спите? Началась война, наступление идет со всех сторон, орда идет на Харьков". Таким образом для меня началось то утро", - сказала Шатерникова.