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Шатерникова: Я чувствовала, что будет война
Вице-президент Лиги профессионального бокса рассказала, что ей снился сон
Фото: ua.tribuna.com
Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что была готова к войне.
"Если честно, я чувствовала, что будет война. Где-то за месяц до начала войны я сказала мужчине, что мы всегда очень рационально тратим деньги, которые зарабатываем, но сейчас, пока нет войны, давай мы в субботу или воскресенье утром будем ходить и завтракать в ресторанчики моего родного Подола, не в более-менее эконом-режиме, а заказывая все, что хочется, и мы это сделали: мы хорошо одевались и ходили.
А еще около полутора месяцев до войны у меня был сон, после которого я проснулась и сказала мужу и сыну, что будет великое горе, горе будет вокруг нас, но мы выживем. Они не очень серьезно восприняли мои предчувствия, но я ясно почувствовала, что это обязательно будет.
Потому я была ментально готова, что будет война. За несколько дней до начала войны я разговаривала с братом, а его дочь учится в Харькове, и я объясняла, что ее нужно забирать в Киев, ведь будет война. Он очень скептически относился к моим опасениям, говорил, что это будет где-нибудь на Востоке. И вот 24 февраля утром я получила звонок от него, он сказал нам: "Вы что спите? Началась война, наступление идет со всех сторон, орда идет на Харьков". Таким образом для меня началось то утро", - сказала Шатерникова.
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