Тайсон Фьюри: Точно не упаду первым в бою с Уайлдером

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что собирается нокаутировать Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).

"Обещаю, что зритель получит отличный бой", — сказал Фьюри после четырёх раундов работы с тренером Шугархиллом Стюардом.

По его словам, Диллиан выйдет в ринг на пике формы, где "встретится с Тайсоном в его наилучшей форме": "Мы подарим фанатам настоящее удовольствие: два лучших супертяжа в мире, которые собираются разбить друг друга вдребезги на потеху тем, кто заплатит за шоу. Не пропустите! Будет много фейерверков и много бомб".

Вскоре чемпион вернулся к привычному для него юморку.

"Вот интересно, кто кого нокаутирует первым? Это буду не я, вот что я скажу", — сказал он.