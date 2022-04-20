Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри: Точно не упаду первым в бою с Уайлдером
Тайсон уверен в своем превосходстве
фото - boxingscene.com
Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что собирается нокаутировать Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).
"Обещаю, что зритель получит отличный бой", — сказал Фьюри после четырёх раундов работы с тренером Шугархиллом Стюардом.
По его словам, Диллиан выйдет в ринг на пике формы, где "встретится с Тайсоном в его наилучшей форме": "Мы подарим фанатам настоящее удовольствие: два лучших супертяжа в мире, которые собираются разбить друг друга вдребезги на потеху тем, кто заплатит за шоу. Не пропустите! Будет много фейерверков и много бомб".
Вскоре чемпион вернулся к привычному для него юморку.
"Вот интересно, кто кого нокаутирует первым? Это буду не я, вот что я скажу", — сказал он.
Популярное сейчас
- Путин и еще трое - Bloomberg назвал имена россиян, которые принимали решение о вторжении в Украину
- Директор УПЛ рассказал, что будет с чемпионатом, в случае невозможности доигровки
- В Херсоне расстреляли известного пророссийского блогера
- Екатерина Усик рассказала, когда Александр завершит карьеру
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке