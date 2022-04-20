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Майк Тайсон: Я думаю, Деонтею Уайлдеру следует подраться с Усиком
Деонтею нужно очень хорошо подготовиться к украинскому боксеру
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в эфире подкаста PowerfulJRE заявил, что Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO) нужно провести бой с действующим обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
"Я думаю, Деонтею Уайлдеру следует подраться с Усиком. Уайлдер будет агрессивным, пытаясь нокаутировать его. Обладать мощным ударом – это как владеть ядерным оружием. Но в этом нет никакой военной ценности, если ты не попадешь по цели. По Усику очень сложно попасть".
Напомним, что Александр Усик и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) уже договорились о реванше и проведут его в ближайшие месяцы.
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