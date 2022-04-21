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Сауль Альварес высказался о возможном бое с Головкиным
Боксер не думает о Геннадие
фото - boxingscene.com
Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, что не думает о трилогии с Геннадием Головкиным.
"Бой с Головкиным меня не волнует. Сначала я должен разобраться с Биволом, а там будет видно. Но люди хотят увидеть этот бой, верно? Этот поединок будет для людей.
Бой Головкина с Муратой? Не впечатлён. Но он выглядел хорошо, он выглядел сильным. Однако я никогда не бываю впечатлён… Я знаю, что он делает, и я знаю, что он сильный боец, но удивить меня сложно. Ведь я всё о нём знаю и так", — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Напомним, бой Альвареса и Бивола состоится 8 мая.
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