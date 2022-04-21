Фьюри: Джошуа может помогать мне в углу, если он захочет

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) рассказал, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и промоутер Эдди Хирн посетят его бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

"Цыганского короля" цитирует ресурс boxing247.com:

"Да, они приглашены. Они могут стать моими гостями. У меня есть несколько билетов. Один из них я дам Эдди Хирну, а два – Энтони Джошуа, поскольку ему нужны два билета, так как сейчас он толстый. Я дам Джошуа два билета, за которые сам заплачу. Они могут быть моими личными гостями.

Джошуа может помогать мне в углу, если он захочет. Я знаю, что ему не нравится Диллиан Уайт, так что он может это сделать, если пожелает".

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.