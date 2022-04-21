Джошуа: Работа по корпусу станет залогом успеха для Уайта в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью talksport.com рассказал, что думае относительно поединка между обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

"В первых раундах Диллиан должен посмотреть на то, что делает Тайсон и как он реагирует на его движения. Возможно, работа по корпусу станет залогом успеха для Уайта в этом бою, но для этого нужно выйти на свою дистанцию. Я надеюсь, что Диллиан усердно тренировался и у него нет недооценки Тайсона.

Поскольку, это первый титульный бой для Уайта, я думаю, что он будет очень голоден. Хоть я и ненавижу Уайта, но в этом бою буду болеть за него. Давай Диллиан, я с тобой".

Напомним, что официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.