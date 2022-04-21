Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа: Работа по корпусу станет залогом успеха для Уайта в бою с Фьюри
Энтони дал совет своему коллеге
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью talksport.com рассказал, что думае относительно поединка между обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
"В первых раундах Диллиан должен посмотреть на то, что делает Тайсон и как он реагирует на его движения. Возможно, работа по корпусу станет залогом успеха для Уайта в этом бою, но для этого нужно выйти на свою дистанцию. Я надеюсь, что Диллиан усердно тренировался и у него нет недооценки Тайсона.
Поскольку, это первый титульный бой для Уайта, я думаю, что он будет очень голоден. Хоть я и ненавижу Уайта, но в этом бою буду болеть за него. Давай Диллиан, я с тобой".
Напомним, что официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
Популярное сейчас
- Григорий Суркис вошел в новую политическую группу, преемницу ОПЗЖ - ФОТО
- Шольц фактически запретил поставки тяжелого вооружения в Украину из Германии - СМИ
- Украина усилила Воздушные силы на 20 самолетов после передачи запчастей от союзников - СМИ
- Усика, Кучму, Кравчука и других деятелей лишили государственных наград
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО