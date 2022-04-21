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Диллиан Уайт: Мне терять нечего, я не цыганский король
Диллиан готов к этому бою
Диллиан Уайт заявил, что Тайсон Фьюри действительно имеет более звездный статус, но он готов к этому.
"Мне терять нечего. Я не цыганский король. У Фьюри есть более звездный статус, но я тоже довольно большая звезда. В ринге Фьюри очень непредсказуем, поэтому я провел максимально возможную подготовку".
"Я готов к тому, что он приготовил для меня. Провел много спаррингов с разными боксерами, разными стилями. Посмотрим, что будет", - сказал Вайт.
Напомним, что сражение состоится 23 апреля.
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