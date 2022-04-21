Диллиан Уайт: Мне терять нечего, я не цыганский король

Диллиан Уайт заявил, что Тайсон Фьюри действительно имеет более звездный статус, но он готов к этому.

"Мне терять нечего. Я не цыганский король. У Фьюри есть более звездный статус, но я тоже довольно большая звезда. В ринге Фьюри очень непредсказуем, поэтому я провел максимально возможную подготовку".

"Я готов к тому, что он приготовил для меня. Провел много спаррингов с разными боксерами, разными стилями. Посмотрим, что будет", - сказал Вайт.

Напомним, что сражение состоится 23 апреля.