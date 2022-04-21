Майк Тайсон подрался с п`янім пассажиром в самолете

Легенда бокса Майк Тайсон подрался с одним из пасажиров в аэропорту Сан-Франциско. 55-летний американец должен был вылететь во Флориду.

Позади Тайсона сел пьяный мужчина, который попросил Майка сделать совместное сэлфи. Боксер сфотографировался, а дальше пассажир стал провоцировать его, парень что-то шептал Майку на ухо. Просьбы успокоиться не подействовали, и Тайсон пустил в ход кулаки. Боксер до крови разбил лицо пассажиру.

После этого инцидента Майк сразу вышел из самолета и отказался лететь этим рейсом.