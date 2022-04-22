Усик: В данный момент вообще не общаюсь с прессой

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал о том, как пытается сосредоточиться на тренировках, учитвая войну в Украине, а также поделился ожиданиями от поединка Фьюри и Уайта.

"Бой Уайта и Фьюри? Не сказал бы, что жду его с большим интересом. У нас много проблем в Украине, мои сердце и мысли сейчас с Украиной. Но я определенно буду смотреть этот поединок. Мой фаворит - Тайсон Фьюри. Он сильнее технически и физически, обладает высоким боксерским IQ и легко перемещается по рингу.

Что касается моей подготовки, то я стараюсь изолироваться от всего и думать только о своем бое. В данный момент я вообще не общаюсь с прессой", - сказал Усик в интервью немецкому изданию Bild.