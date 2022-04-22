Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри тяжелее Диллиана Уайта на 5 кг
Также бойцы провели сражение взглядов
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обязательный претендент Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.
Фьюри оказался тяжелее Вайта на 5 кг: 119,7 кг против 114,7 кг.
Также бойцы провели сражение взглядов.
Tyson Fury vs Dillian Whyte final face-off…— Michael Benson (@MichaelBensonn) April 22, 2022
[ @FrankWarren_TV] pic.twitter.com/KMgqJGImhf
Напомним, поединок Фьюри - Вайт состоится 23 апреля в Лондоне.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Грозев: путин решил стать реальным главнокомандующим – для рф будет только хуже
- Россияне собрали 25 БТГр возле Изюма и усиливают войска в направлении Запорожья – Генштаб
- Урожайный день. Украинская Армия сбила за четверг 15 воздушных целей
- Усик будет изучать бой Фьюри - Уайт
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...