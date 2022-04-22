  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри тяжелее Диллиана Уайта на 5 кг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри тяжелее Диллиана Уайта на 5 кг

Бокс
(1 голосов)

Также бойцы провели сражение взглядов

Тайсон Фьюри тяжелее Диллиана Уайта на 5 кг

Новина українською

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обязательный претендент Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.

Фьюри оказался тяжелее Вайта на 5 кг: 119,7 кг против 114,7 кг.

Также бойцы провели сражение взглядов.

Напомним, поединок Фьюри - Вайт состоится 23 апреля в Лондоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Бокс Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...