Фьюри: Приятно видеть Уайта после долгого времени

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) поделился мыслями о бое с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

"Честно говоря, приятно видеть Диллиана после столь долгого промежутка времени. Думаю, что последний раз я его видел в 2015 году на поединке с Владимиром Кличко. С тех пор я его не видел. С тех пор прошло семь лет.

Мы профессионалы. Нам обоим платят целое состояние за бой.

Нужен ли нам весь этот шум? Нет. Бой уже продан? Да. Счастлив ли я и горжусь ли тем, что мы сделали? Да. Все говорит само за себя.

Это самый популярный бой в истории нашего спорта, а Диллиан даже не пришел на пресс-конференцию, чтобы вызвать весь этот хаос", - сказал Фьюри.

Поединок Фьюри - Уайт состоится 23 апреля в Лондоне.