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Фьюри: Приятно видеть Уайта после долгого времени
Тайсон Фьюри - о предстоящем поединке с Уайтом
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) поделился мыслями о бое с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
"Честно говоря, приятно видеть Диллиана после столь долгого промежутка времени. Думаю, что последний раз я его видел в 2015 году на поединке с Владимиром Кличко. С тех пор я его не видел. С тех пор прошло семь лет.
Мы профессионалы. Нам обоим платят целое состояние за бой.
Нужен ли нам весь этот шум? Нет. Бой уже продан? Да. Счастлив ли я и горжусь ли тем, что мы сделали? Да. Все говорит само за себя.
Это самый популярный бой в истории нашего спорта, а Диллиан даже не пришел на пресс-конференцию, чтобы вызвать весь этот хаос", - сказал Фьюри.
Поединок Фьюри - Уайт состоится 23 апреля в Лондоне.
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