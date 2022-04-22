Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора сделал прогноз на бой Уайт - Фьюри
Дерек дружит с Тайсоном, но ставит на Уайта
independent.co.uk / РА
Британский супертяж Дерек Чисора (32-13, 23 KO) сделал прогноз на бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):
"Это единственная причина, по которой мы любим бокс. Часто бывает так, что ребята, которым не дают шанса, побеждают. Возможно, мое заявление шокирует вас, но я готов поставить свой дом на результат этого боя. Я готов поставить свой дом на то, что Уайт нокаутирует Фьюри.
Посмотрите на свои лица в студии. Тайсон – мой друг и я знаю, что он меня слышит сейчас. Тайсон – тебя нокаутируют! Просто это единственный способ, как Диллиан может победить в этом поединке.
Фьюри очень хорош в своем деле. Он знает ринг, знает как нужно двигаться, у него невероятная техника, но также я уверен, что Диллиан знает как подобраться к Тайсону. Он устроит бойню. Уайт сможет драться с этим парнем."
Ранее Фьюри заявил, что рад видеть Уайта после долгого времени.
Популярное сейчас
- Шок-контент. В Мелитополе остатки местных коммунистов поклоняются карликовому Ленину - ФОТО
- Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Наций
- На россии объявили о задачах на второй этап: захват Донбасса и выход на Приднестровье
- Усик будет изучать бой Фьюри - Уайт
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих