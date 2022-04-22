Чисора сделал прогноз на бой Уайт - Фьюри

Британский супертяж Дерек Чисора (32-13, 23 KO) сделал прогноз на бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):

"Это единственная причина, по которой мы любим бокс. Часто бывает так, что ребята, которым не дают шанса, побеждают. Возможно, мое заявление шокирует вас, но я готов поставить свой дом на результат этого боя. Я готов поставить свой дом на то, что Уайт нокаутирует Фьюри.

Посмотрите на свои лица в студии. Тайсон – мой друг и я знаю, что он меня слышит сейчас. Тайсон – тебя нокаутируют! Просто это единственный способ, как Диллиан может победить в этом поединке.

Фьюри очень хорош в своем деле. Он знает ринг, знает как нужно двигаться, у него невероятная техника, но также я уверен, что Диллиан знает как подобраться к Тайсону. Он устроит бойню. Уайт сможет драться с этим парнем."

Ранее Фьюри заявил, что рад видеть Уайта после долгого времени.