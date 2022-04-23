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Фьюри – Уайт: Где и когда смотреть главный поединок весны
Фьюри – Уайт 23 апреля 2022 года где смотреть
Сегодня, 23 апреля, в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли состоится без сомнения главный бой этой весной. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) будет защищать свой титул в поединке против своего соотечественника Диллиана Уайта (28-2; 19 КО).
Главное сражение вечера начнется не ранее 23:00 по киевскому времени, онлайн видео трансляцию вы сможете просмотреть на сервисе MEGOGO, а текстовую трансляцию – на нашем сайте.
Поединки андеркарта:
Экоу Эссуман (16-0, 7 КО) – Даррен Тетли (21-2, 9 КО)
Айзек Лоу (21-1-3, 6 КО) – Ник Болл (14-0, 7 КО)
Дэвид Аделие (8-0, 7 КО) – Крис Хили (9-8, 2 КО)
Томми Фьюри (7-0, 4 КО) - Даниэль Бочанский (10-1, 2 КО)
Курт Уокер (1-0, 1 КО) – Стефан Николае (3-31-2, 1 КО)
Кароль Итаума (6-0, 4 КО) – Михал Цях (2-11, 1 КО)
Ройстон Барни-Смит (1-0, 0 КО) – Константин Радой (0-10)
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