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Дилиан Уайт: Стиль Фьюри скучный

Бокс
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Кратко и ясно

Дилиан Уайт: Стиль Фьюри скучный

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Дилиан Уайт (28-2; 19 КО) прокомментировал ожидания от боя против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1; 22 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Стиль Фьюри скучен. Люди были в восторге от последних двух боев, потому что он стоял и обменивался с Уайлдером ударами. Деонтей опасен, но не столь хорош, поэтому Фьюри смог в боях с ним остаться поблизости, переиграть его и обыграть. Просто у Уайлдера кроме мощного правого удара с дистанции нет ничего.

Итак, люди говорят: "Тайсон Фьюри – настоящий мужчина, он потрясающий". Нет, он просто трижды избил Деонтея Уайлдера. Ребята, посмотрите его историю. Три года назад никому не было дела до Тайсона Фьюри. Он просто был большим побеждающим парнем, но его бои были скучными" – сказал он.

Где и когда смотреть бой

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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