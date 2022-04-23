Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри завершит карьеру после боя с Уайтом
По крайней мере, он сам так говорит
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) рассказал, что после боя с Диллианом Уайтом (28-2; 19 КО) завершит спортивную карьеру. Его слова цитирует ESPN:
"После этого боя я ухожу. Многие мне не верят. Я видел, как недавно мой папа давал интервью и говорил: "Он не уйдет. Он не может жить без бокса". Но все они недооценивают великого Цыганского Короля. Я могу пожить без бокса.
Я двукратный чемпион мира в супертяжелом весе. Непроигравший в течение своих 13 или 14 лет в качестве профессионала. Я завоевал все возможные титулы, побил много рекордов, сделал много добра, помог многим людям. Я помог себе и своей семье. Я обеспечил себя на всю жизнь. Я уйду громко. Что еще остается для меня?" – сказал он.
Напомним, что ранее Дилиан Уайт
Популярное сейчас
- Украинские защитники вернули контроль над тремя населенными пунктами на Харьковщине
- Еще четыре сотни личного состава и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага
- Моуриньо заберет Скудетто у Интера? Интер - Рома: Анонс и прогноз матча Серии А на 23.04.2022
- Усика, Кучму, Кравчука и других деятелей лишили государственных наград
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих