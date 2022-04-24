Фьюри апперкотом выключил Уайта. Как это было

UA-Футбол представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию главного поединка весны в королевском весе Фьюри – Уайт

Уже сегодня, 23 апреля в Лондоне (Великобритания) на легендарном стадионе Wembley в битве за звание чемпиона мира в супертяжелом весе сойдутся претендент Дилиан Уайт (28-2; 19 КО) и британский обладатель титула Тайсон Фьюри (30-0-1); 21 КО). Нет сомнений, что этот поединок будет очень интересным и расставит много точек над многими "і".

Напомним, что свой последний поединок один из двух королей супертяжелого дивизиона провел 9 октября прошлого года против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) и победил нокаутом в 11 раунде. А вот претендент свой крайний бой завершил очень быстро. В противостоянии с Поветкиным "ушатал" того за три минуты, чем обеспечил себе право биться за главный титул супертяжелого веса.

Трансляция поединка начнется не раньше 23:00 по Киеву

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Результаты церемонии взвешивания

ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ:

!!! Друзья, мы благодарим, что вы были с нами. Этот бой получился не очень зрелищным, но все же нокаут порадовал глаз настоящих болельщиков бокса.

С верой в спорт, с верой в Украину, до новых встреч!!!

6 раунд: Бой завершен. Тайсон Фьюри из одного удара апперкотом"выключает" Уайта.

5 раунд: На ногах просто "божит" Тайсон, скорость рук – высший класс. И это все на фоне медленного оппонента, который никак не может даже подстраиваться под чемпиона. Трудно дышит Уайт, к середине боя его дела могут быть совсем плохи.

4 раунд: В воздух лупит Уайт, ничего не попадает. А вот Тайсон все чаще доносит до цели свои атаки, двоечки залетают с большим успехом. Ватноватым на ногах становится Диллиан, ему нужно сокращать дистанцию, но цыган встречает прямо на пятерку. Без шансов для претендента.

3 раунд: Грамотно действует чемпион на отходах, пробивает правой, при необходимости – клинч. Эти удары на первый взгляд не критичны, но эффект накопления уже действует. Уайт подходит примитивно, ничем не удивляет соперника. Для Тайсона со стороны как прочитанная книга.

2 раунд: Снова не ярко, но все чаще джеб Фьюри долетает до цели. Примечательно, насколько Диллиан уступает сопернику в реакции, не успевает перекрываться. Несколько "лошадиных набегов" от претендента, но без результата.

1 раунд: Почти без ударов оба боксера. Уайт занял центр ринга, Тайсон пятился, но на отходе парочку правых все же пробил, хотя в цель они не легли. Идет разведка.

БОЙ НАЧАЛСЯ

Тайсон Фьюри выходит на ринг

Диллиан Уайт выходит на ринг

23:50. Через несколько минут мы увидим выход на ринг основных персон вечера – до главного боя весны остаются считанные мгновения.

22:50. Начался последний поединок андеркарта – Экоу Эсуман вышел на ринг против Даррена Татли. После завершения этого боя – главное событие вечера.

22:00. Тем временем главный герой сегодняшнего вечера уже в своей раздевалке и готовится скоро выйти на ринг.

21:50. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем текстовую трансляцию одного из главных поединков 2022 года – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) будет защищать свой титул против Диллиана Уайта (28-2; 19 КО).

В данный момент идет поединок андеркарта – Дэвид Аделие вышел на ринг против Криса Хили. После этого нас ждут еще два противостояния, а затем – главный бой вечера.