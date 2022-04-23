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Фьюри – Уайт: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка весны
Фьюри – Уайт: Текстовая трансляция 23.04.2022
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже сегодня, 23 апреля в Лондоне (Великобритания) на легендарном стадионе Wembley в битве за звание чемпиона мира в супертяжелом весе сойдутся претендент Дилиан Уайт (28-2; 19 КО) и британский обладатель титула Тайсон Фьюри (30-0-1); 21 КО). Нет сомнений, что этот поединок будет очень интересным и расставит много точек над многими "і".
Напомним, что свой последний поединок один из двух королей супертяжелого дивизиона провел 9 октября прошлого года против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) и победил нокаутом в 11 раунде. А вот претендент свой крайний бой завершил очень быстро. В противостоянии с Поветкиным "ушатал" того за три минуты, чем обеспечил себе право биться за главный титул супертяжелого веса.
Трансляция поединка начнется не раньше 23:00 по Киеву
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