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Фьюри на прогулке вырубил Уайта и успешно защитил титул чемпиона мира

Бокс
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Великий спортсмен – великий чемпион

Фьюри на прогулке вырубил Уайта и успешно защитил титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британский супертяж, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО), успешно защитил свой титул во время главного события боксерского вечера в Лондоне (Великобритания). В шестом раунде он нокаутировал Диллиана Уайта (28-3; 19 КО).

С самого начала поединка было видно, что для претендента он ничем хорошим не завершится. Абсолютная пассивность в первом раунде от обоих спортсменов объяснялась разным. Фьюри смотрел, неуж то ничего необычного не подготовил ему Уайт, Диллиан вынашивал план, а как же поближе подойти к этой глыбе.

Первые проверочные джебы от чемпиона показали, что из реакцией у его соотечественника совсем плохо. Почти все, что выбрасывал Тайсон, четко ложилось в цель, в то время как его оппонент махал по рингу длинными крюками через ухо, которые кроме охания публики пользы не принесли. Бой шел вяло, Фьюри постепенно деклассировал соперника. Уайт становился более трудным на ногах и менее уверенным в своих действиях.

Как результат Диллиан прозевал великолепный хлесткий апперкот от "Цыганского короля", который и поставил точку в поединке. Подниматься Уайту было ой как тяжело.

Фьюри на прогулке вырубил Уайта и успешно защитил титул чемпиона мира - изображение 1

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
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