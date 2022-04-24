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Фьюри – Уайт: Видео мощного нокаута от Цыганского короля
Это было действительно круто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В главном событии боксерского вечера в Лондоне (Великобритания) чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО)
Вашему вниманию видео нокаута:
ONE PUNCH POWER.@Tyson_Fury | #FuryWhyte pic.twitter.com/QkgHMf9ntX— Top Rank Boxing (@trboxing) April 23, 2022
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