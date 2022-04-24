Фьюри спел после боя с Уайтом. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) после победы над Диллианом Уайтом (28-3; 19 КО) спел перед многотысячным Уэмбли.

В исполнении британца прозвучала "American Pie" Дона Маклина.

Фьюри – Уайт: Как это было