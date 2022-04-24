  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри спел после боя с Уайтом. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри спел после боя с Уайтом. Видео

Бокс
(1 голосов)

Британец в своем стиле

Фьюри спел после боя с Уайтом. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) после победы над Диллианом Уайтом (28-3; 19 КО) спел перед многотысячным Уэмбли.

В исполнении британца прозвучала "American Pie" Дона Маклина.

Фьюри – Уайт: Как это было

Видео нокаута

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...