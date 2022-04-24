Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри спел после боя с Уайтом. Видео
Британец в своем стиле
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) после победы над Диллианом Уайтом (28-3; 19 КО) спел перед многотысячным Уэмбли.
В исполнении британца прозвучала "American Pie" Дона Маклина.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В направлении Харькова россияне развернули Искандеры
- Фьюри на прогулке вырубил Уайта и успешно защитил титул чемпиона мира
- Фьюри - Уайт: смотреть онлайн бесплатно бой за титул WBC
- Фьюри – Уайт: Где и когда смотреть главный поединок весны
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...