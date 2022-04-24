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Тайсон Фьюри объявил о возможном завершении карьеры
Мутно, но сказал что заканчивает
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) после
"Как вы знаете, я пообещал своей любимой жене Пэрис, что после боя с Уайлдером все завязываю. Но мне предложили биться на "Уэмбли" дома, и я считаю, что просто должен этот бой всем фанатами в Британии.
Думаю, это все. Это может быть финальный занавес в карьере Цыганского короля. Какой отличный повод уйти" – сказал он.
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