  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри объявил о возможном завершении карьеры
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри объявил о возможном завершении карьеры

Бокс
(1 голосов)

Мутно, но сказал что заканчивает

Тайсон Фьюри объявил о возможном завершении карьеры

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) после победы над Диллианом Уайтом (28-3; 19 КО) объявил, что возможно завершит карьеру.

"Как вы знаете, я пообещал своей любимой жене Пэрис, что после боя с Уайлдером все завязываю. Но мне предложили биться на "Уэмбли" дома, и я считаю, что просто должен этот бой всем фанатами в Британии.

Думаю, это все. Это может быть финальный занавес в карьере Цыганского короля. Какой отличный повод уйти" – сказал он.

Видео нокаута

Фьюри – Уайт: Как это было

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...