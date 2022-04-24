Василий Ломаченко поздравил верующих со светлым праздником Пасхи. Фото

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) поздравил верующих всего мира со светлым праздником Пасхи. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Фьюри нокаутом победил Уайта.