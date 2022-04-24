  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Василий Ломаченко поздравил верующих со светлым праздником Пасхи. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Ломаченко поздравил верующих со светлым праздником Пасхи. Фото

Бокс
(1 голосов)

Поздравления от нашего спортсмена

Василий Ломаченко поздравил верующих со светлым праздником Пасхи. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) поздравил верующих всего мира со светлым праздником Пасхи. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Фьюри нокаутом победил Уайта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...