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Василий Ломаченко поздравил верующих со светлым праздником Пасхи. Фото
Поздравления от нашего спортсмена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) поздравил верующих всего мира со светлым праздником Пасхи. Соответствующее обращение он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Фьюри
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