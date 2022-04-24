Ольга Харлан отреагировала на ужасающий теракт россиян в Одессе. Фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан жестко отреагировала на теракт россиян в Одессе 23 апреля. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко поздравил верующих со светлым праздником Пасхи.