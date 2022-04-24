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Ольга Харлан отреагировала на ужасающий теракт россиян в Одессе. Фото

Бокс
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Кричим от боли

Ольга Харлан отреагировала на ужасающий теракт россиян в Одессе. Фото

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан жестко отреагировала на теракт россиян в Одессе 23 апреля. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Ольга Харлан отреагировала на ужасающий теракт россиян в Одессе. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Василий Ломаченко поздравил верующих со светлым праздником Пасхи.

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В статье: Ольга Харлан
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