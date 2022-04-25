Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт заработали за бой 41 миллион долларов. Это 6 результат в истории бокса

Стали известны суммы, которые Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт заработали за свой вчерашний бой в Лондоне. Гонорар Фьюри составил 33,6 миллиона долларов, Уайта – 7,4.

Таким образом, согласно изданию DAZN, суммарный гонорар боксеров является шестым в истории, опережая, к примеру, бой Леннокса Льюиса с Майком Тайсоном в 2002 году.

Больше заработали только Флойд Мейвезер с Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер с Конором МакГрегором, Флойд Мейвезер с Саулем Канело Альваресом, Флойд Мейвезер с Оскаром Де Ла Хойей и Эвандер Холифилд с Майком Тайсоном за свой второй бой.