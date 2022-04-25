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Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт заработали за бой 41 миллион долларов. Это 6 результат в истории бокса
У Цыганского короля гонорар больше 33 миллионов
Фото: MMA Fighting
Стали известны суммы, которые Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт заработали за свой вчерашний бой в Лондоне. Гонорар Фьюри составил 33,6 миллиона долларов, Уайта – 7,4.
Таким образом, согласно изданию DAZN, суммарный гонорар боксеров является шестым в истории, опережая, к примеру, бой Леннокса Льюиса с Майком Тайсоном в 2002 году.
Больше заработали только Флойд Мейвезер с Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер с Конором МакГрегором, Флойд Мейвезер с Саулем Канело Альваресом, Флойд Мейвезер с Оскаром Де Ла Хойей и Эвандер Холифилд с Майком Тайсоном за свой второй бой.
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