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Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт заработали за бой 41 миллион долларов. Это 6 результат в истории бокса

Бокс
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У Цыганского короля гонорар больше 33 миллионов

Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт заработали за бой 41 миллион долларов. Это 6 результат в истории бокса

Фото: MMA Fighting

UA-Футбол
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Стали известны суммы, которые Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт заработали за свой вчерашний бой в Лондоне. Гонорар Фьюри составил 33,6 миллиона долларов, Уайта – 7,4.

Таким образом, согласно изданию DAZN, суммарный гонорар боксеров является шестым в истории, опережая, к примеру, бой Леннокса Льюиса с Майком Тайсоном в 2002 году.

Больше заработали только Флойд Мейвезер с Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер с Конором МакГрегором, Флойд Мейвезер с Саулем Канело Альваресом, Флойд Мейвезер с Оскаром Де Ла Хойей и Эвандер Холифилд с Майком Тайсоном за свой второй бой.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Диллиан Уайт
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