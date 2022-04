Диллиан Уайт жаждет реванша с Фьюри

Супертяжеловес Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) хочет провести реванш с чемпионом мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

"Когда по мне попал апперкот, я оказался потрясен, но Тайсон оттолкнул меня, я упал и ударился головой о канвас. Это против правил. Впрочем, как всегда Тайсону Фьюри позволили делать все, что он хочет и это сошло ему с рук. Мне нужно было дать дополнительное время на восстановление.

Тайсон сказал, что он завершит карьеру. Надеюсь, это не так, потому что я хочу подраться с ним еще раз".

Dillian Whyte: “When the uppercut landed I was buzzed, but he full on pushed me, I fell over and hit my head on the canvas, which is illegal. But as usual they let Tyson Fury do what he wants and get away with it. I should have been allowed extra time to recover.” [@SkySports]