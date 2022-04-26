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Диллиан Уайт жаждет реванша с Фьюри

Бокс
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Но удастся ли его провести

Диллиан Уайт жаждет реванша с Фьюри

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Супертяжеловес Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) хочет провести реванш с чемпионом мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

"Когда по мне попал апперкот, я оказался потрясен, но Тайсон оттолкнул меня, я упал и ударился головой о канвас. Это против правил. Впрочем, как всегда Тайсону Фьюри позволили делать все, что он хочет и это сошло ему с рук. Мне нужно было дать дополнительное время на восстановление.

Тайсон сказал, что он завершит карьеру. Надеюсь, это не так, потому что я хочу подраться с ним еще раз".

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В статье: Диллиан Уайт
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