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Усик: Бой с Джошуа будет другим, не могу раскрыть все

Бокс
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Александр рассказал, какие изменения произойдут

Усик: Бой с Джошуа будет другим, не могу раскрыть все

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, что его реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет отличаться от их первого поединка.

"Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Намекну только, что собираюсь поменять свою стойку или позицию".

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua

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