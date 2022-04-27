Усик: Бой с Джошуа будет другим, не могу раскрыть все

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) рассказал, что его реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет отличаться от их первого поединка.

"Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Намекну только, что собираюсь поменять свою стойку или позицию".