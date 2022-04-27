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Виталий Кличко: Мы не вернемся в СССР

Бокс
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Экс-боксер высказал свое мнение

Виталий Кличко: Мы не вернемся в СССР

Новина українською

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в соцсети опубликовал отрывок интервью, каким видит свое будущее украинский народ:

"Мы никогда не вернемся в СССР, нас ничто не заставить находиться там вновь. Мы не хотим жить в стране, где у людей нет прав. Мы видим наше будущее, в качестве члена европейской семьи. Лучше умереть, чем находится в СССР. Поэтому мы защищаем наши семьи, наших детей, наше будущее и те ценности, которые присущи всем европейцам".

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В статье: Виталий Кличко
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