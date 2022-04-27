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Фрэнк Уоррен оценил бой Фьюри и Джошуа в огромную сумму

Бокс
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Фрэнк считает, что от боя можно будет собрать действительно хорошую кассу

Фрэнк Уоррен оценил бой Фьюри и Джошуа в огромную сумму

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что бой с Энтони Джошуа может принести более 200 миллионов фунтов стерлингов, а бой с Александром Усиком можно будет легко организовать. Но всё это якобы не заставит его клиента передумать и вернуться в бокс.

"Это может быть бой за £200 миллионов. Я думаю, что и бой с Усиком — также огромное событие. Люди поверили в Усика. Они же видели, как он "разбирает Джошуа". Если Тайсон захочет драться, если решит, что хочет двигаться дальше и встретиться с победителем этого боя — сделать это будет несложно", — сказал промоутер talkSPORT.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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Источник:
Vringe

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