Фрэнк Уоррен оценил бой Фьюри и Джошуа в огромную сумму

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что бой с Энтони Джошуа может принести более 200 миллионов фунтов стерлингов, а бой с Александром Усиком можно будет легко организовать. Но всё это якобы не заставит его клиента передумать и вернуться в бокс.

"Это может быть бой за £200 миллионов. Я думаю, что и бой с Усиком — также огромное событие. Люди поверили в Усика. Они же видели, как он "разбирает Джошуа". Если Тайсон захочет драться, если решит, что хочет двигаться дальше и встретиться с победителем этого боя — сделать это будет несложно", — сказал промоутер talkSPORT.