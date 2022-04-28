Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в интервью Sky Sports рассказал, что твердо настроен на завершение карьеры.

"Это правда – я закончил. У каждого хорошего бойца наступает этот день. Когда будет достаточно? Сейчас я счастлив и здоров, при этом мои мозги на месте и не потерял способность говорить. У меня красивая жена, шестеро детей, бессчетное количество титулов, много денег, успех, известность, слава. Для чего мне еще драться?

Бокс – очень опасный вид спорта. Вас могут убить одним ударом. Подтверждение этому вы увидели в прошедшую субботу. Вас могу ударить так, что вы не подниметесь с настила ринга. Так что я ухожу, пока на вершине и являюсь непобежденным. Я второй чемпион мира в супертяжелом весе, который завершил карьеру непобежденным. Я очень, очень счастлив и доволен своими достижениями. Я многого добился.

Теперь я не должен рисковать своим здоровьем. Это того не стоит. Мне нужно растить четверых маленьких детей и двоих старших. Последние 10 лет я отсутствовал, путешествовал по миру, мое внимание было полностью сконцентрирован на боксе. Когда у меня будет время, чтобы стать отцом, мужем, братом и сыном? Мне нужно это личное время. Фанаты всегда будут хотеть новой крови. В конце концов, мне больше нечего им дать. Я отдал им все, что у меня есть. Я был профессионалом на протяжении 14 лет, а занимался боксом 20.

У каждого бойца наступает день, когда он должен уйти. Мое время наступило сейчас. Я всегда говорил, что хочу уйти на вершине и сделать это на своих условиях. Я не хочу быть человеком, который жалуется, что должен был завершить карьеру два года назад или что-то в этом роде".