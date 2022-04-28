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Хирн: Не верю ни единому слову Фьюри

Бокс
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Промоутер уверен, что британец привлекает к себе внимание прессы

Хирн: Не верю ни единому слову Фьюри

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Промоутер Эдди Хирн считает, что чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) проведет ещё один или максимум два успешных поединка.

"Я не верю ничему из того, что он говорит. Хотя это не отменяет того, что он также способен делать что угодно. В конце концов, всё зависит только он него самого. Если он хочет уйти из бокса – счастливого пути. Это всё-таки очень тяжёлый спорт. Он заработал много денег, стал чемпионом мира, и если будет счастлив сделать это – что ж, удачи ему. Я просто чувствую, что самые большие бои, бои за наследие, всё ещё ждут его впереди".

"Сейчас много разговоров о том, что Фьюри – величайший супертяж своего поколения, лучше чем Леннокс Льюис и другие бойцы прошлого. На мой взгляд, у него нет резюме, чтобы доказать это, но он может таковым стать, если побьёт и Джошуа, и Усика или же победителя их реванша".

"Однако, всё сводится к тому, насколько сильно он сам этого хочет? Возможно, у него больше нет желания. Я бы хотел, чтобы Фьюри подрался и с Джошуа, и с Усиком, ведь это было бы круто для бокса. Но, возможно, он уже действительно насытился боксом. Хотя я ему не верю", - сказал Хирн.

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В статье: Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
Vringe

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