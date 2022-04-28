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Тайсон Фьюри: Боя с Усиком никогда не будет
Британец не собирается ничего никому доказывать
Британский обладатель титула WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) высказался о бое с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО), которому принадлежат пояса WBA/WBO/IBF.
"Этого боя никогда не будет, потому что я завязал с боксом. Так-то я бы измочалил его в ринге, потому что он средневес. Я уже был абсолютным чемпионом хэвивейта, владел каждым из поясов. Мне больше нечего делать в этом спорте. Я ушёл, окончательно и бесповоротно. Всё", – заявил Тайсон.
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Источник:Vringe
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