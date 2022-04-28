  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Боя с Усиком никогда не будет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Боя с Усиком никогда не будет

Бокс
(1 голосов)

Британец не собирается ничего никому доказывать

Тайсон Фьюри: Боя с Усиком никогда не будет

Новина українською

Британский обладатель титула WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) высказался о бое с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО), которому принадлежат пояса WBA/WBO/IBF.

"Этого боя никогда не будет, потому что я завязал с боксом. Так-то я бы измочалил его в ринге, потому что он средневес. Я уже был абсолютным чемпионом хэвивейта, владел каждым из поясов. Мне больше нечего делать в этом спорте. Я ушёл, окончательно и бесповоротно. Всё", – заявил Тайсон.

Читайте такжеДиллиан Уайт жаждет реванша с Фьюри
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде