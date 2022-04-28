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Сауль Альварес возглавил рейтинг P4P от ESPN
Тайсон Фьюри расположился на 5 месте
фото - boxingscene.com
Британский боксёр, чемпион WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри вышел на пятое место в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий, который составляет ESPN.
Лидерство сохраняет мексиканец Сауль Альварес. Второе место занимает Терренс Кроуфорд, а тройку лучших замыкает Наойя Иноуэ.
Топ-10 рейтинга P4P от ESPN
1. Сауль Альварес
2. Терренс Кроуфорд
3. Наойя Иноуэ
4. Эррол Спенс
5. Тайсон Фьюри
6. Александр Усик
7. Василий Ломаченко
8. Хуан Франциско Эстрада
9. Джош Тейлор
10. Джервонта Дэвис
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