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Тайсон Фьюри: Усик средневес, который просто поднабрал массы
Тайсон недооценивает украинца, а зря
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский боксёр Тайсон Фьюри признался, что не планирует проводить поединок с украинцем Александром Усиком.
"Этого никогда не произойдёт, потому что я завершил карьеру. Но случись этот бой, я бы погонял его по рингу. Ведь он средневес, который просто поднабрал массы. Я выиграл каждый титул, который только можно. Мне больше нечего доказывать, я ухожу", — приводит слова Фьюри talkSPORT.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом
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