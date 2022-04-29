Тайсон Фьюри: Усик средневес, который просто поднабрал массы

Британский боксёр Тайсон Фьюри признался, что не планирует проводить поединок с украинцем Александром Усиком.

"Этого никогда не произойдёт, потому что я завершил карьеру. Но случись этот бой, я бы погонял его по рингу. Ведь он средневес, который просто поднабрал массы. Я выиграл каждый титул, который только можно. Мне больше нечего доказывать, я ухожу", — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом