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Тайсон Фьюри: Усик средневес, который просто поднабрал массы

Бокс
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Тайсон недооценивает украинца, а зря

Тайсон Фьюри: Усик средневес, который просто поднабрал массы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский боксёр Тайсон Фьюри признался, что не планирует проводить поединок с украинцем Александром Усиком.

"Этого никогда не произойдёт, потому что я завершил карьеру. Но случись этот бой, я бы погонял его по рингу. Ведь он средневес, который просто поднабрал массы. Я выиграл каждый титул, который только можно. Мне больше нечего доказывать, я ухожу", — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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