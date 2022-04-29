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Боб Арум: В сделке у Тайсона Фьюри ещё два поединка
Но окончательное решение за Тайсоном
Промоутер Боб Арум считает, что Тайсон Фьюри не завершит карьеру:
"Если боец имеет контракт с промоутером и хочет уйти на пенсию, он имеет право на это. У нас есть соглашение на еще два поединка в США. Завершит ли Фьюри карьеру – не знаю, это же Тайсон, он сам себе на уме. …С ним возможно все… Как бы он ни решил, он все равно остается моим хорошим другом.
Мы подписывали контракт на пять поединков в США. Если он выигрывает титул – прибавляются еще бои. Поэтому в сделке еще два поединка. Если он боксирует за пределами США, у нас есть право на одобрение.
Фьюри собирается прилететь с семьей в Вегас на 7-10 дней. Мы встретимся, поговорим. Пусть Тайсон сам решает. Я не буду его подталкивать к определенному решению.
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