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Боб Арум: Усик был бы лучшим боксером, с которым когда-нибудь сражался Фьюри

Бокс
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Боб Арум: Усик был бы лучшим боксером, с которым когда-нибудь сражался Фьюри

UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, что украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) стал бы лучшим соперником для чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32 -0-1;23 КО). Его слова цитирует FightHype:

"Усик был бы лучшим боксером, с которым только сражался Тайсон. Как "цыганский король" справится с этим? Я не знаю. В боксе есть правило – хороший большой парень победит хорошего маленького парня. Но нужно на это посмотреть. Усик – выдающийся боец. Джошуа хорош, но удивительным его назвать нельзя" – сказал он.

Напомним, что ранее Арум рассказал, сколько поединков по контракту должно провести Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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