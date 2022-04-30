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Денис Беринчик поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником. Фото
Наши защитники рубежей
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский легковес Денис Беринчик поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Боб Арум
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