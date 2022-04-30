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Денис Беринчик поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником. Фото

Бокс
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Наши защитники рубежей

Денис Беринчик поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Денис Беринчик поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал о бое своей мечты.

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В статье: Денис Беринчик
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