  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик готовится к реваншу из Джошуа в компании своего сына. Фото
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик готовится к реваншу из Джошуа в компании своего сына. Фото

Бокс
(1 голосов)

Хорошая компания

Усик готовится к реваншу из Джошуа в компании своего сына. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) продолжает подготовку к реваншу из Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Жена нашего спортсмена на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором украинец проводит тренировки вместе со своим сыном Кириллом.

Усик готовится к реваншу из Джошуа в компании своего сына. Фото - изображение 1Усик готовится к реваншу из Джошуа в компании своего сына. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал, кого хотел бы видеть соперником Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде