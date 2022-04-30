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Усик готовится к реваншу из Джошуа в компании своего сына. Фото
Хорошая компания
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) продолжает подготовку к реваншу из Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Жена нашего спортсмена на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором украинец проводит тренировки вместе со своим сыном Кириллом.
Напомним, что ранее Боб Арум
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