Усик готовится к реваншу из Джошуа в компании своего сына. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) продолжает подготовку к реваншу из Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Жена нашего спортсмена на своей официальной странице в Instagram разместила фото, на котором украинец проводит тренировки вместе со своим сыном Кириллом.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал , кого хотел бы видеть соперником Фьюри.