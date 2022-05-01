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Денис Беринчик наглядно демонстрирует, что россиян можно не только бить, но и убивать. Фото

Бокс
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Гордимся нашим бойцом

Денис Беринчик наглядно демонстрирует, что россиян можно не только бить, но и убивать. Фото

Фото: Париматч / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором показал, чем он занимается в эти дни. Точное место нахождения нашего бойца неизвестно.

Денис Беринчик наглядно демонстрирует, что россиян можно не только бить, но и убивать. Фото - изображение 1Денис Беринчик наглядно демонстрирует, что россиян можно не только бить, но и убивать. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Беринчик поздравил украинских пограничников с праздником.

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В статье: Денис Беринчик
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