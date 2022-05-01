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Денис Беринчик наглядно демонстрирует, что россиян можно не только бить, но и убивать. Фото
Гордимся нашим бойцом
Фото: Париматч / Автор неизвестен
Украинский легковес Денис Беринчик на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором показал, чем он занимается в эти дни. Точное место нахождения нашего бойца неизвестно.
Напомним, ранее Беринчик
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