Владимир Кличко: Есть имена и фамилии этих палачей из россии и кто приказывал

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко на своей странице в Твиттер сообщил, что все зверства, совершенные российскими преступниками в Украине, будут расследованы и предъявлены в международные суды.

"Бомбардировки, изнасилования, пытки и целенаправленные убийства мирного населения. Все это носит имя: геноцид. Есть имена и фамилии этих палачей из россии и кто приказывал!

Все задокументировано и предъявлено международным судам" – написал он.