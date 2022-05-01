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Владимир Кличко: Есть имена и фамилии этих палачей из россии и кто приказывал

Бокс
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Владимир Кличко: Есть имена и фамилии этих палачей из россии и кто приказывал

фото - mmaonline.ru/

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко на своей странице в Твиттер сообщил, что все зверства, совершенные российскими преступниками в Украине, будут расследованы и предъявлены в международные суды.

"Бомбардировки, изнасилования, пытки и целенаправленные убийства мирного населения. Все это носит имя: геноцид. Есть имена и фамилии этих палачей из россии и кто приказывал!

Все задокументировано и предъявлено международным судам" – написал он.

Напомним, что ранее Усик показал, как с сыном готовится к реваншу из Джошуа.

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