Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Кличко: Есть имена и фамилии этих палачей из россии и кто приказывал
Мы отомстим
фото - mmaonline.ru/
Легенда мирового бокса, украинец Владимир Кличко на своей странице в Твиттер сообщил, что все зверства, совершенные российскими преступниками в Украине, будут расследованы и предъявлены в международные суды.
"Бомбардировки, изнасилования, пытки и целенаправленные убийства мирного населения. Все это носит имя: геноцид. Есть имена и фамилии этих палачей из россии и кто приказывал!
Все задокументировано и предъявлено международным судам" – написал он.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Фрэнк принимает старых друзей. Эвертон – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 01.05.2022
- Чемпионство Реала, паритет в гонке за титул в АПЛ, фиаско Баварии и Дортмунда. Главные новости за 30 апреля
- Денис Беринчик наглядно демонстрирует, что россиян можно не только бить, но и убивать. Фото
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО