Боб Арум сообщил дату реванша Усик – Джошуа

Американский промоутер Боб Арум рассказал, что уже знает дату реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует FightHype:

– Этот бой пройдет где-то в июле.

– Да, 25 июля (понедельник – прим). Организация реванша Усика из Джошуа – это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет.

Откровенно говоря, все похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа, – сказал Арум.