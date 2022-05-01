Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боб Арум сообщил дату реванша Усик – Джошуа
Это уже интересно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер Боб Арум рассказал, что уже знает дату реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует FightHype:
– Этот бой пройдет где-то в июле.
– Да, 25 июля (понедельник – прим). Организация реванша Усика из Джошуа – это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет.
Откровенно говоря, все похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа, – сказал Арум.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Россия готовится к длительной оккупации Херсона
- Генштаб: Сохраняется угроза ракетных ударов по Украине с территории республики беларусь
- Чемпионство Реала, паритет в гонке за титул в АПЛ, фиаско Баварии и Дортмунда. Главные новости за 30 апреля
- Усик: Бой с Джошуа будет другим, не могу раскрыть все
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО