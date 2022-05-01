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Боб Арум сообщил дату реванша Усик – Джошуа

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Боб Арум сообщил дату реванша Усик – Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер Боб Арум рассказал, что уже знает дату реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует FightHype:

– Этот бой пройдет где-то в июле.

– Да, 25 июля (понедельник – прим). Организация реванша Усика из Джошуа – это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет.

Откровенно говоря, все похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа, – сказал Арум.

Напомним, что ранее Усик показал подготовку к реваншу из Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Боб Арум
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