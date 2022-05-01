Экс-игрок сборной Ирландии по футболу Тейлор в 6 раз защитила звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе

Кэти Тейлор, экс-игрок сборной Ирландии по футболу, ныне профессиональная боксерка, провела 6 защиту своего звания абсолютной чемпионки мира по боксу в легком весе против Аманды Серрано, абсолютной чемпионки мира в полулегком весе. Тэйлор победила решением судей.

Для Тэйлор это был 21 профессиональный бой, все предыдущие она также выиграла. 6 из них – нокаутом, 14 – решением. Для Серрано же этот матч был аж сорок пятым в карьере, и лишь вторым проигранным. У нее было 30 побед нокаутом, 12 решением и одна ничья.

Кэти Тэйлор, помимо поясов WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring, также имеет золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, пять мировых и 6 европейских чемпионств.