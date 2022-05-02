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Владимир Кличко: Мы должны остановить российское вторжение в Украину

Бокс
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Владимир призывает мир помочь всеми возможными методами нашей стране

Владимир Кличко: Мы должны остановить российское вторжение в Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко в эфире телеканала GBNews в очередной раз призвал мир помочь Украине в противостоянии российской агрессии.

"Я никогда в жизни не думал, что стану очевидцем войны. Здесь нет никаких правил, это бесчеловечно. Эта так называемая военная спецоперация, которую российская армия и ее главнокомандующий Владимир Путин начали 66 дней назад, просто разрушительна".

Очень важно понимать, что, согласно российской пропаганде, Украина – это только начало. Я хочу обратиться к свободному миру: мы должны остановить российское вторжение в Украину прямо сейчас. Нет никаких других путей. Нужно остановить Россию здесь, потому что война будет продолжаться. Мы живем в одной экосистеме в Европе, мы связаны друг с другом и с миром.

Нельзя отводить взгляд в сторону и думать, что Украина где-то далеко и не связана с вашим домом. Поверьте, если вы пассивно наблюдаете, то вы являетесь частью этого вторжения. Поэтому очень важно остановить эту войну вместе.

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В статье: Владимир Кличко
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Источник:
XSport.ua

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