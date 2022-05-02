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Шакур Стивенсон обошёл Головкина в рейтинге P4P
Александр Усик расположился на 2 месте
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24-летний американец Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) попал в топ-10 рейтинга Р4Р после с Оскаром Вальдесом (30-1, 23 KO) из Мексики.Шакур Стивенсон. Покоритель двух дивизионов обошёл в рейтинге великого казахстанского чемпиона-ветерана Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO).
Рейтинг pound-for-pound:
1. Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO)
2. Александр Усик (19-0, 13 KO)
3. Эррол Спенс (28-0, 22 KO)
4. Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO)
5. Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO)
6. Наоя Иноуэ (21-0, 18 KO)
7. Джош Тейлор (19-0, 13 KO)
8. Василий Ломаченко (16-2, 11 KO)
9. Шакур Стивенсон (18-0, 9 КО)
10. Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO)
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