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Шакур Стивенсон обошёл Головкина в рейтинге P4P

Бокс
(1 голосов)

Александр Усик расположился на 2 месте

Шакур Стивенсон обошёл Головкина в рейтинге P4P

http://fightnews.info/ fightnews

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24-летний американец Шакур Стивенсон (18-0, 9 KO) попал в топ-10 рейтинга Р4Р после с Оскаром Вальдесом (30-1, 23 KO) из Мексики.Шакур Стивенсон. Покоритель двух дивизионов обошёл в рейтинге великого казахстанского чемпиона-ветерана Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO).

Рейтинг pound-for-pound:

1. Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO)

2. Александр Усик (19-0, 13 KO)

3. Эррол Спенс (28-0, 22 KO)

4. Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO)

5. Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO)

6. Наоя Иноуэ (21-0, 18 KO)

7. Джош Тейлор (19-0, 13 KO)

8. Василий Ломаченко (16-2, 11 KO)

9. Шакур Стивенсон (18-0, 9 КО)

10. Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO)

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В статье: Геннадий Головкин Шакур Стивенсон
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Источник:
Vringe

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