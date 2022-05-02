Эдди Хирн: Сауль Альварес мог бы победить Флойда Мейвезера

Промоутер Эдди Хирн считает, что абсолютный чемпион второго среднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) мог бы победить Флойда Мейвезера.

"Очевидно, что лучшим боксером является безоговорочный чемпион мира по второму среднему весу Канело Альварес.

Если говорить о бое Флойда Мейвезера против Канело, то это сложный вопрос. Флойду было очень тяжело победить.

Но Канело было 21 или 22 года, когда они дрались. Сейчас он вдвое сильнее, чем тогда. Мог ли он в расцвете сил победить Флойда Мейвезера? Я думаю да", – сказал Хирн.