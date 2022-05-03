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Арум: Думаю, что Усик снова сделает из Джошуа то, что и в первом поединке
Функционер верит в победу украинца
Промоутер Боб Арум считает, что Тайсон Фьюри может вернуться в ринг и встретиться с победителем боя Александр Усик - Энтони Джошуа.
"Скоро мы встретимся с Тайсоном и поговорим. Я не буду давить на него, но не факт, что через два месяца его мнение по поводу завершения карьеры не изменится".
"Я думаю, после боя Усик – Джошуа у него закипит кровь, его настроение изменится. И думаю, что Усик снова сделает из Джошуа то, что было в первом поединке", – сказал Арум.
Напомним, что бой Усик – Джошуа должен состояться в июле.
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