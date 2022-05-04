Усик: Я думаю, что в ближайшее время будет подписан контракт на бой с Джошуа

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) высказался в интервью Blockasset о ходе переговоров о реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

"Вот сейчас просматриваем контракт. Смотрим, все ли там хорошо. Я думаю, что в ближайшее время будет подписания контракта и оглашения.

Я еще не знаю о месте проведения. Не хочу обманывать людей. Люди, которые хотят знать, получат информацию."

Читайте такжеЦиципас: Сейчас есть скорее Большая двойка, а не Большая тройка