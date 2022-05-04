Сауль Альварес отклонил предложение на 100 миллионов долларов

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес отклонил предложение от Premier Boxing Champions о проведении двух боёв с гарантией $ 100 млн. Об этом пишет BoxingScene.

Вместо этого Альварес принял предложение от DAZN на проведение трёх поединков.

Premier Boxing Champions предложила Альваресу гарантию в $ 45 млн за бой с Джермаллом и, если бы он вышел победителем этого противостояния, гарантию в $ 55 млн за бой либо с Эрролом Спенсом, либо с Дэвидом Бенавидесом.